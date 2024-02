Ging es bei Selenas Golden-Globes-Gossip um Meryl Streep?

Was steckt dahinter? Anfang des Jahres sorgte eine Aufnahme von drei Golden Globes-Gästen für Aufsehen! In dem besagten Clip hatte Selena Gomez (31) mit ihrer Freundin Taylor Swift (34) und der Tischnachbarin Keleigh Teller über eine bisher unbekannte Sache getuschelt – vermutet wurde, dass es dabei um Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) ging, doch dem war wohl nicht so. Selena sorgt für Klarheit!

Auf Instagram kommentiert die "Kill Em with Kindness"-Interpretin einen Post des Videos. "Ich habe Taylor von zwei meiner Freunde erzählt, die etwas miteinander anfangen. Nicht, dass das irgendjemanden etwas angehen würde", meint sie. Nun spekulieren zahlreiche Nutzer, um wen es sich dabei handelt. "Es sind Martin Short (73) und Meryl Streep (74), ich weiß es einfach", munkelt ein Fan.

Ob der User mit seiner Vermutung richtig liegt, ist allerdings unklar. Allerdings wird den beiden Berühmtheiten schon länger eine Liebschaft nachgesagt. Der Schauspieler dementierte dies zwar bislang, doch nun ist er mit dem "Der Teufel trägt Prada"-Star erneut zusammen unterwegs – etwa ein Date?

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift im Jahr 2016

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short, 2024

