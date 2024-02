Intimes Dinner: Datet Meryl Streep etwa doch Martin Short?

Was läuft da wirklich? Meryl Streep (74) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen überhaupt. Bereits seit vielen Jahrzehnten zählt sie zur absoluten A-Klasse der Branche. Während es beruflich kaum besser für sie laufen könnte, schien dies zuletzt nicht für ihr Privatleben zu gelten. Bis jetzt: Denn seit einigen Wochen wird dem "Der Teufel trägt Prada"-Star eine Affäre mit Martin Short (73) nachgesagt, welche dieser bislang dementierte. Nun werden Meryl und Martin aber erneut gemeinsam gesichtet.

Die Anwesenden staunen wohl nicht schlecht, als die Oscar-Preisträgerin und der 73-Jährige am Mittwochabend gemeinsam ein Luxus-Restaurant in Santa Monica verlassen. Mehrere Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die zwei Megastars Seite an Seite bis über beide Ohren strahlen. Sichtlich vertraut sollen Meryl und Martin nur kurz zuvor ein intimes Dinner-Date in den Lokalitäten des bei Promis beliebten Italieners genossen haben.

Die überraschenden Aufnahmen der beiden entstehen nur kurze Zeit, nachdem der "Only Murders in the Building"-Darsteller die Liebesgerüchte mit der 74-Jährigen zurückwies. Im Podcast "Club Random" fand Martin deutliche Worte und beteuerte, an den Spekulationen sei nichts dran. "Wir sind kein Paar, wir sind nur sehr eng befreundet", hieß es von ihm.

