Kurz nach der Geburt: Halle Bailey zeigt ihre schlanke Figur

Sie strahlt vor Glück! Anfang des Jahres machte Halle Bailey (23) die Geburt ihres ersten Kindes öffentlich. Der kleine Junge namens Halo hatte bereits gegen Ende 2023 das Licht der Welt erblickt. Ihren schlanken After-Baby-Body präsentiert die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin regelmäßig auf dem roten Teppich. Bei den SAG Awards zeigt sich die Neumama Halle nun erneut in einem atemberaubenden Outfit!

In einem lilafarbenen, hautengen Kleid mit Meerjungfrauen-Rock posiert Halle lächelnd für die anwesenden Fotografen. In der schicken Robe setzt Halle ihre Kurven gekonnt in Szene. Passend zu dem trägerlosen Kleid trägt sie eine funkelnde, silberne Statement-Kette um den Hals. Ihre Haare trägt die Sängerin in einer eleganten Hochsteckfrisur.

Die Schwangerschaft war für Halle ganz überraschend gekommen. Zu Gast in der "The Jason Lee Show" erklärte ihr Partner DDG, dass Halo nicht geplant war. "Wir hatten nicht vor, ein Baby zu bekommen, aber es ist einfach passiert", verriet der Rapper. Trotzdem freue sich das Paar unglaublich über ihren Sohn.

Halle Bailey, Schauspielerin

Halle Bailey, Schauspielerin

DDG und Halle Bailey, 2023

