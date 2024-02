Trotz Romeo-Trennung: Victoria Beckham kommentiert Mias Post

Victoria Beckham (49), Modedesignerin und Mutter, hat Mia Regan (21) unter deren Instagram-Post Unterstützung gezeigt, kurz bevor sie und ihr Freund Romeo Beckham (21) die Trennung bekannt gaben. Victoria kommentierte ein beeindruckendes Foto von Mia bei der Gucci-Modenschau während der Milan Fashion Week mit: "Wunderschön! Ganz viele Küsschen". Gleichzeitig veröffentlichte Romeo ein Foto von sich mit einem neuen Haarschnitt – er hat sich seine Haare abrasiert. Seine Mama hinterließ da keinen Kommentar!

Erst kürzlich bestätigten Mia und Romeo auf ihren Instagram-Profilen die Trennung. "Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt. Wir empfinden immer noch jede Menge Respekt und Liebe füreinander und uns verbindet immer noch eine starke Freundschaft und das wird auch so bleiben", schrieb der Promi-Spross in seiner Story. Das Paar hatte sich in der Vergangenheit schon einmal getrennt, aber dieses Mal scheint es ernster zu sein.

Romeo und Mia, die für ihre liebevollen Posts in sozialen Netzwerken bekannt waren, haben seit einigen Wochen keine gemeinsamen Bilder mehr geteilt, was zu Spekulationen über eine mögliche Trennung führte. Anstelle von Mia verbrachte Romeo außerdem den Valentinstag mit seiner Mutter Victoria. Kurz darauf plauderten Insider gegenüber Mirror aus, dass Mia und Romeo gerade eine schwere Zeit durchmachen und das Model sogar schon ausgezogen sein soll.

Während Romeo und Mia ab sofort getrennte Wege gehen, zeigen Romeos Eltern Victoria und David Beckham (48) der Welt, dass wahre Liebe den Test der Zeit bestehen kann. Ihre öffentlichen Liebesbekundungen auf Social Media sorgen seit Jahren regelmäßig für Begeisterung bei Fans weltweit. Vor gerade einmal zwei Wochen, am Valentinstag, demonstrierten die Briten erneut, wie stark ihre Liebe zueinander auch nach mehr als 24 Ehejahren noch ist. Der Fußballer teilte auf Instagram ein romantisches Kussfoto mit Victoria und nannte sie seine "wunderbare Ehefrau, Mami und beste Freundin", um seine unendliche Liebe zu ihr zu bekunden.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham, Ehepaar

