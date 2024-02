Überraschung: Madonna holt Pamela Anderson auf die Bühne!

Zwei Legenden auf einer Bühne! Madonna (65) reist momentan mit ihrer "Celebration"-Tour um die Welt. Das Publikum mit einem Überraschungsgast zu erfreuen, ist dabei ein fester Bestandteil ihrer Show. Zuvor wurden schon Stars wie Julia Fox (34), Donatella Versace (68) und Miss Fame (38) von der Queen of Pop auf die Bühne geholt. Bei ihrem letzten Konzert freuten sich alle Baywatch-Fans, als Pamela Anderson (56) auftauchte!

Ein Video von TMZ zeigt, wie sich die beiden mit Küsschen auf der Bühne begrüßen und dann das Voguing von Madonnas Tänzern bewerten. Sie geben allen Darbietungen zehn von zehn Punkten, auch wenn die eine oder andere Performance der halbnackten Tänzer eher zu einem Lapdance ausartet. Pamela scheint das Ganze Spaß zu machen, aber ab und zu versteckt sie sich auch beschämt hinter ihrer Punktetafel. Zum Schluss tanzt auch noch Estere (11), die Tochter der "Into The Groove"-Sängerin, was die Schauspielerin sichtlich berührt.

Insgesamt lief es in Vancouver deutlich besser als bei einem der letzten Auftritte der Popdiva. In Seattle war sie samt Stuhl umgefallen, nachdem ein Tänzer die Lehne losgelassen hatte. Nach einem kurzen Schock konnte die routinierte Musikerin allerdings ihr Konzert normal fortsetzen.

Anzeige

Instagram / madonna Pamela Anderson und Madonna, Februar 2024

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2023

Anzeige

MEGA Madonna mit ihren Töchtern Estere und Lourdes im Oktober 2023 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de