Die Baldwins feiern dritten Geburtstag ihrer Tochter Maria!

Alec (65) und Hilaria Baldwin (40) haben sieben gemeinsame Kinder – Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Maria und Ilaria. Töchterchen Maria feiert heute ihren dritten Geburtstag und zu diesem Anlass feiern die Schauspieler eine große Party. Auf Instagram teilt die stolze Mutter nun einige Schnappschüsse der spaßigen Feierlichkeiten. Das Motto der Fete ist der Disney-Film "Encanto" – offensichtlich ist es der Lieblingsfilm ihres Sprösslings. Die Deko ist dem Streifen angepasst. Es gibt eine leckere Torte und die Kids haben augenscheinlich eine tolle Zeit. Zu den Einblicken schwärmt Hilaria von ihrem Töchterchen.

"Du bist unser Licht und unsere Liebe. Mit drei Jahren wechselst du so oft am Tag deine Kleider und schlüpfst in jede Rolle, die du gerade spielst... wir müssen dich sogar als die Prinzessin ansprechen, deren Kleider du gerade trägst", macht die 39-Jährige ihrer Tochter eine süße Liebeserklärung zu den Fotos. Offenbar liebt es Maria, sich gerne in Kostüme zu hüllen und ihre liebsten Filmfiguren zu verkörpern. "Du winzig kleine Schauspielerin... Du warst schon immer eine Mini-Version deines Papas", stellt Hilaria amüsiert fest. Sie und Alec würden sich sehr gesegnet fühlen, ihren Nachwuchs in ihrem Leben zu haben. Doch können sie sich als stolze siebenfache Eltern noch mehr Zuwachs vorstellen?

Wenn es nach Alec geht, ist die Familienplanung der Baldwins abgeschlossen. Neben seinen sieben Kids mit Hilaria hat der Schauspieler mit Kim Basinger (70) auch noch eine weitere Tochter, Ireland Baldwin (28). Acht Kinder sind für ihn offenbar mehr als genug. "Ich bin fertig", stellte der 65-Jährige in dem Podcast "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" klar.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilarias Tochter Maria an ihrem Geburtstag im Februar 2014

Getty Images Alec Baldwin in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" 2017

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwin mit seinen Kindern und seiner Frau in New York

