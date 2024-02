Ehekrise und ein Skandal: Der tiefe Fall von Chiara Ferragni

Die Ehe von Chiara Ferragni (36) und ihrem Mann Fedez (34) soll kurz vor dem Aus stehen. So sollen die italienische Mega-Influencerin und ihr Gatte in den vergangenen Monaten nur noch wenig Zeit miteinander verbracht haben. Das zeigt auch Chiaras Instagram-Profil – zuletzt teilte sie im vergangenen Dezember ein Foto mit Fedez. Zudem werfen einige Aussagen des Ehepaares Fragen auf. Beispielsweise erklärte die zweifache Mutter dem italienischen Magazin Corriere della Sera: "In der Vergangenheit war er an vielen Wochenenden nicht da. Zu anderen Zeiten ist er da." Auch die darauffolgenden Aussagen dürften die Spekulationen um eine Ehekrise nur noch mehr befeuert haben. "Anstatt Erklärungen abzugeben, ist es wichtiger, das zu tun, was ich für richtig halte: Probleme innerhalb der Familie zu halten", meinte Chiara nämlich weiter. Auch ihr Mann äußerte sich sehr verhalten zu ihrer Ehe.

Am vergangenen Wochenende hielt sich der Musiker im Rahmen der Mailänder Fashion Week im Hinblick auf seine Beziehung sehr bedeckt. Fedez erklärte lediglich, dass seine Kinder oberste Priorität für ihn hätten. Zu Chiara äußerte er sich gar nicht. Zudem besuchte er das Modeevent alleine. In der Vergangenheit zeigte er sich eigentlich nur allzu gern turtelnd mit der Mutter seiner Kinder zusammen auf dem roten Teppich. Es wirkt so, als würde das Bild einer Bilderbuchfamilie, das Chiara auf Social Media vermarktet, mehr und mehr starke Risse bekommen. Ein anderer Skandal brachte der 36-Jährigen zudem viel Kritik ein.

Im vergangenen Dezember wurde Chiara vorgeworfen, sich bei dem landesweiten Verkauf eines Weihnachtskuchens finanziell bereichert zu haben. Diesbezüglich erlegte die italienische Kartellbehörde der Bloggerin ein Bußgeld von mehr als einer Million Euro auf. Seit Januar wird außerdem sogar gegen sie ermittelt – was sie erwartet, ist noch nicht klar.

Fedez und Chiara Ferragni im Dezember 2023

Chiara Ferragni mit ihren Kids Leone (l.) und Vittoria (r.)

Chiara Ferragni, Influencerin

