Jason Kelce schlief beim ersten Date mit seiner Kylie ein!

Es war wohl wortwörtlich traumhaft! Jason Kelce (36) ist ein erfolgreicher Footballer bei den Philadelphia Eagles – und auch in der Liebe läuft es bei dem Bruder von Travis Kelce (34) offenbar gut. Seine Frau Kylie und er sind seit 2018 verheiratet und mittlerweile Eltern von drei Kindern. Ob die beiden das nach ihrem ersten Treffen so erwartet haben? Das war bei der Tinder-Liebschaft nämlich etwas anders – Jason schlief beim ersten Date mit Kylie ein!

Im Podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" plaudert Beau Allen, ein Teamkollege von Jason, über die erste Begegnung des heutigen Ehepaars. Er habe den 36-Jährigen aufwecken müssen, als der neben Kylie in einer Bar eingeschlafen sei. "Das war körperlich eines der schwersten Dinge, die ich je getan habe", witzelt Beau. Das schreckte die Blondine aber offensichtlich nicht ab – und es folgten weitere Treffen.

Auch das Kennenlernen mit Taylor Swift (34), der neuen Liebe seines Bruders, lief wohl anders als geplant. Beide feuerten die Kansas City Chiefs bei einem Spiel von der Tribüne aus an – bei einem Touchdown ließ Jason kurzerhand alle Hüllen fallen und zog sein Shirt aus. Der Popstar sei von der Aktion allerdings begeistert gewesen.

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Jason Kelce und Taylor Swift bei Travis' Spiel

