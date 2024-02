"Kalkuliert": Larsa Pippens TV-Kollegen zweifeln an Trennung

Führten sie alle hinters Licht? Die Beziehung von Larsa Pippen (49) und Marcus Jordan (33) sorgt derzeit für viel Gesprächsstoff: Nachdem zunächst alles darauf hingedeutet hatte, dass sich die "Real Housewives of Miami"-Bekanntheit und der Basketballer getrennt hatten, wurden die beiden dann pünktlich zum Valentinstag wieder gemeinsam abgelichtet. Doch ihre TV-Kolleginnen kaufen dem vermeintlichen On-off-Pärchen das ganze Drama nicht mehr ab: Die "Real Housewives of Miami"-Stars Alexia Nepola und Marysol Patton schießen gegen Larsa!

In dem Podcast "Ay Por Favor" ziehen die Reality-TV-Bekanntheiten vom Leder – vor allem der gemeinsame Ausflug am Valentinstag von Larsa und Marcus lässt Marysol zweifeln: "Jetzt, wo andere Dinge ans Licht gekommen sind, fange ich an zu glauben, dass wir alle betrogen wurden." Die Blondine vermutet, dass das Paar "unter einer Decke" stecke. "Als ich die Blumen und die Paparazzi-Fotos sah, dachte ich: 'Oh mein Gott. Spielt sie mit uns allen? Das macht mich wütend.'" Auch Alexia ist der Meinung, dass alles "sehr kalkuliert" wirkte.

Mittlerweile räumte Larsa Fehler ein: Die 49-Jährige bereut es, die gemeinsamen Bilder mit dem Sportler gelöscht zu haben. "Ich habe das Gefühl, dass ich sehr emotional war. Ich wünschte, ich hätte diese Fotos nicht gelöscht", gesteht sie im Podcast "Two T's in a Pod".

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan

Getty Images Marysol Patton und Alexia Nepola, 2023

Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Bekanntheit

