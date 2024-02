Kennen Peter Andre und seine Emily schon das Babygeschlecht?

Peter Andre (50) und seine Frau Emily MacDonagh sprachen während der Sendung "Loose Women" über Emilys Schwangerschaft und enthüllten: Sie kennen das Geschlecht ihres dritten Kindes noch nicht! Der Sänger gestand aber, insgeheim auf einen Jungen zu hoffen. Trotz seines Wunsches betonte er, dass das Wichtigste für ihn selbstverständlich die Gesundheit des Babys sei. Die werdenden Eltern diskutieren derzeit Namen für ihr neues Familienmitglied, haben sich aber noch nicht entschieden.

Weil der Musiker bald sein 51. Lebensjahr feiert, reflektiert er nun die Beziehung zu seinen Kindern und denkt über das kommende Familienmitglied nach. Peter hat auch mit seiner Ex Katie Price (45) zwei gemeinsame Kinder. Gegenüber OK! scherzte über den Charakter seines Nachwuchses und betont, folgende Unterschiede zu bemerken: "Ich habe bereits zwei Mädchen und zwei Jungen und sie sind alle auf ihre Weise wunderbar. Obwohl ich sagen würde, dass die Mädchen launischer und die Jungen definitiv fauler sind", lachte er.

Neben den aufregenden Familienneuigkeiten gab es vor einigen Wochen auch besorgniserregende Momente für das Paar. Emily erlebte im Dezember einen Schreckmoment und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, gerade als Peter sich auf einen Bühnenauftritt vorbereitete. Glücklicherweise ist alles gut ausgegangen. Trotzdem sei die Situation schlimm für alle Beteiligten gewesen. "Es war wirklich besorgniserregend und ich bin natürlich sofort zu ihr gefahren, um sie zu unterstützen, aber zum Glück war alles in Ordnung", erinnerte er sich im Interview mit OK!.

Obwohl das Familienleben der Stars ziemlich harmonisch wirkt, müssen auch sie Hindernisse überwinden. Oftmals fehlt ihnen nämlich die Zweisamkeit im Alltag. "Wir sind beide sehr beschäftigt", gestand Emily The Sun. Doch trotz der wenigen gemeinsamen Zeit finden sie stets Wege, ihre Bindung zu festigen. "Wir nehmen uns immer Zeit füreinander, aber danach machen wir dann normal weiter", führte die Ärztin aus. Gemeinsame Urlaube und Städtetrips seien dafür perfekt. So können sie und Peter ihre Liebe stärken.

Wie sehr sie sich lieben, zeigten sie auch am Valentinstag. Emily nutzte den Tag der Liebe, um der ganzen Welt zu zeigen, wie dankbar sie für ihren Mann ist. Auf Instagram schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild: "An meinen lieben Ehemann, besten Freund und meine Valentinsliebe für immer! Mir fehlt es an nichts, denn du bist immer da, um mich und die ganze Familie zu unterstützen und ich bin so dankbar."

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre, 2019

Instagram / https://www.instagram.com/peterandre Peter Andre, TV-Persönlichkeit

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre im Februar 2023

Getty Images Peter Andre im Juni 2023

Wie findet ihr die Entscheidung von Peter und Emily, das Geschlecht ihres dritten Kindes nicht zu erfahren? Cool, das überrascht bestimmt alle! Ich würde es nicht aushalten, es nicht zu wissen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



