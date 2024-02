North West schreibt mit ihrem ersten Song Musikgeschichte!

Ist das der Beginn einer großen Karriere? Als älteste Tochter von Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) steht North West (10) schon seit ihrer Geburt im Rampenlicht. In der Vergangenheit hatte die Zehnjährige erklärt, dass sie davon träume, genau wie ihr Papa, als Rapperin durchzustarten. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie gemeinsam mit Kanye und Ty Dolla Sign ihren ersten Song – ein voller Erfolg. Mit ihrem Rap-Debüt schreibt North nun Geschichte!

Der Song "Talking" stieg in den Billboard Hot 100 Charts auf Platz 30 ein. Damit zählt North zu den jüngsten Künstlerinnen, die jemals in der Chartliste vertreten waren. Ihre Eltern sind auf den Erfolg sichtlich stolz. In ihren Instagram-Storys teilen Kim und Kanye jeweils einen Artikel, der über Norths Erfolg berichtet. "Mein Baby", schreibt die The Kardashians-Protagonistin zu ihrem Post.

North scheint ein angehender Star zu sein. Im November 2023 zierte sie zum ersten Mal das Cover eines Magazins. Für die britische Modezeitschrift i-D posierte die TikTokerin im lässigen Oversize-Look. Im Rahmen ihrer Titelstory gab sie auch ihr erstes Interview.

Kanye West und North West bei Basketballspiel im Oktober 2022

North West und Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

North West, Januar 2022

