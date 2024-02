Mit Gruselmaske: Kanye West performt zusammen mit North!

Gewohnt bizarr! Erst kürzlich veröffentlichte Kanye West (46) sein neues Album "Vultures 1". Dabei kommt besonders ein Track ausgesprochen gut bei seinen Fans an: Der Song "Talking", den der Skandalrapper zusammen mit seiner ältesten Tochter North West (10) und Ty Dolla Sign aufnahm, stieg in die Billboard Hot 100 Charts auf Platz 30 ein. Nun gab das Vater-Tochter-Duo den Hit in Paris zum Besten: Kanye erscheint in einem grusligen Outfit auf der Bühne!

Am Sonntagabend gaben North und ihr Vater in Paris ihren neuen Hit zum Besten: Fotos des Auftritts, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen Kanye mit einer unheimlichen Eishockeymaske, die er mit einer schwarzen Lederjacke und passender Hose kombinierte. Die 10-Jährige schlüpfte für die Show in eine weite Bomberjacke und eine dunkle Baggy-Hose – als Accessoire wählte sie eine Pelzmütze.

Doch auch North machte in den vergangenen Wochen mit einem skurrilen Look von sich reden: Auf TikTok präsentierte sie stolz ihre neuen Beißerchen – die Tochter von Kim Kardashian (43) hat jetzt funkelnde Grillz und stellt einmal mehr unter Beweise, wie viel Drip sie hat!

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den Oscars, 2020

Anzeige

Getty Images North West im Juli 2022

Anzeige

TikTok / @kimandnorth North West im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de