Nicht Taylor: Diesen Star wollte Travis Kelce mal heiraten!

Vor einigen Jahren sah Travis Kelce (34) noch jemand anders als Taylor Swift (34) an seiner Seite. 2017 spielte der Tight End der Kansas City Chiefs in einem Interview mit Afterbuzz.tv das Spiel "Kiss, Marry, Kill" zu Deutsch Küssen, Heiraten, Töten. Dabei musste er zwischen seiner jetzigen Partnerin, Katy Perry (39) und Ariana Grande (30) wählen. "Das ist ja bekloppt, ich würde keine von ihnen umbringen wollen", erklärte der NFL-Star damals lächelnd. Am Ende teilte er aber nicht Taytay, sondern die "Hot N Cold"-Interpretin der Kategorie Heiraten zu. Witziger Zufall: Katy besuchte vor wenigen Tagen Taylors Konzert in Sydney, wo auch Travis vor Ort war.

Auf Instagram teilte Rita Ora (33) einige Schnappschüsse von dem Abend. So posierte die Musikerin beispielsweise strahlend mit Taylors Auserwählten. Doch auch mit Orlando Blooms (47) Verlobten posierte sie für einige Fotos. Ob Katy und Travis auf dem Konzert aufeinandertrafen und einen Plausch miteinander hielten, ist nicht bekannt, aber wohl nicht ganz abwegig. Inzwischen dürfte der Athlet Katy aber nur noch als Freundin seiner Liebsten sehen. Denn alles deutet darauf hin, dass Travis in Taylor seine Traumfrau gefunden hat.

In dem Podcast "The Pat McAfee Show" schwärmte Travis von seiner Beziehung mit der "Karma"-Interpretin. "Das ist doch eine schöne Sache, oder? Ich hoffe, die Leute erkennen, dass wir nur zwei Menschen in einer Beziehung sind, die sich gegenseitig unterstützen und Spaß dabei haben. Es ist nichts weiter als das", erklärte Travis strahlend. Er hoffe, dass die Menschen inzwischen wissen, dass die Liebe zwischen ihnen echt ist.

Instagram / katyperry Katy Perry im April 2022

Instagram / ritaora Travis Kelce und Rita Ora im Februar 2024 auf Taylor Swifts Konzert

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

