Noch besser als gedacht: GNTM-Staffelstart holt Topquoten!

Am 15. Februar startete die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel. Dieses Jahr dürfen sich die Fans auch auf männliche Models auf dem Laufsteg freuen: Anders als in den vorherigen Jahren wird Heidi Klum (50) im Finale eine Siegerin und einen männlichen Gewinner krönen. Nach der ersten Folge durfte sich der Sender bereits über Traumquoten freuen – doch nun fallen die Werte nach einer neuen Auswertung sogar noch besser aus!

Laut DWDL erfreut sich die Show nach neuesten Zahlen noch größerer Beliebtheit als bisher gedacht: So verfolgten 2,32 Millionen Zuschauer den Staffelauftakt von GNTM. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde ebenfalls um 1,7 Prozentpunkte nach oben korrigiert und liegt nun bei 25 Prozent. Wie ProSieben berichtet, handele es sich sogar um den besten Staffelstart aller Zeiten.

Die Fans scheinen bereits einen neuen Sympathieträger auserkoren zu haben: Kandidat Linus Weber eroberte mit seiner verpeilten Art die Herzen des Publikums im Sturm. "Ich hoffe, er wird weit kommen und es ins Finale schaffen. Er ist schon mein Favorit", meint ein begeisterter Zuschauer auf Instagram.

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum, Model

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Instagram / _linusweber_ Linus Weber lächelt

