"Noch nie gesehen": John Cena macht jetzt OnlyFans-Content

Ob das so eine gute Idee ist? John Cena (46) steht vor allem Profisportler in der Öffentlichkeit. Er ist einer der bekanntesten Wrestler der Welt. Auch wenn er schon zum alten Eisen gehört, steigt er noch regelmäßig in den Ring. Nebenbei konnte sich der US-Amerikaner aber auch eine erfolgreiche Schauspielkarriere aufbauen. Beispielsweise spielte er eine tragende Rolle in den letzten beiden Fast & Furious-Filmen. Nun scheint er sich ein weiteres Standbein aufzubauen: John ist jetzt auf OnlyFans zu finden.

Dies verkündet der Wrestler stolz bei X. "Ihr werdet mich sehen, wie ihr mich noch nie zuvor gesehen habt", schreibt er unter ein Video mit zwei Ventilatoren. Will John damit etwa andeuten, dass es auf seinem OnlyFans-Account heiß wird? Wohl eher nicht. Denn wenn man dem Link in seinem Profil folgt, erscheint die Nachricht: "Du hast den verifizierten OnlyFans-Account von Ricky Stanicky gefunden." Ricky Stanicky ist Johns Rolle in der gleichnamigen Filmkomödie, in der er 2024 Seite an Seite mit Zac Efron (36) spielt. Das Ganze ist also nur ein Werbetrick für seinen Film.

Auch wenn John wohl keine Karriere auf OnlyFans anstrebt, könnte er doch bald eine andere beenden. Er denkt darüber nach, das Wrestling an den Nagel zu hängen. "Ich bin im vergangenen Jahr 46 Jahre alt geworden und habe nicht mehr viel Zeit in der WWE", erklärte der Hollywoodstar gegenüber People.

Anzeige

Getty Images John Cena, US-amerikanischer Profi-Wrestler

Anzeige

Getty Images John Cena, Schauspieler

Anzeige

Getty Images John Cena, Wrestlingchampion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de