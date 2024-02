Sorge: Muss Eric Sindermann Desirees Geschenke zurückgeben?

Wie steht es um Eric Sindermanns (35) Geschenke? Der Realitystar wirkte vor wenigen Wochen eigentlich noch ziemlich glücklich mit seiner Freundin Desiree Hansen. Im Gespräch mit Promiflash betonte er, wie sehr das Erotiksternchen ihn bei seinen Plänen und Träumen unterstütze. Doch seit einigen Tagen ziehen dunkle Wolken über die Beziehung der beiden. Diese Sorge plagt Eric bei dem Gedanken an eine mögliche Trennung besonders...

In seiner Instagram-Story zeigt der "The 50"-Kandidat alle Geschenke, die ihm Desiree während der Beziehung gemacht hat: unter anderem auch teure Schuhe und eine Uhr. Dazu schreibt Eric: "Ich sehe es schon kommen: Bald gehören mir die Sachen nicht mehr." Der Berliner befürchtet also, seine Geschenke im Falle einer Trennung wieder zurückgeben zu müssen. Ihn quälen diese Gedanken so sehr, dass er sogar seine Follower fragt: "Muss man geschenkte Sachen rechtlich gesehen wieder zurückgeben?"

Heute wollen sich Eric und Desiree endlich zusammensetzen, um über ihre Beziehung zu sprechen. Ganz nachdenklich zeigt er sich kurz vor dem Gespräch im Netz: "Ich ahne nichts Gutes, aber wir schauen mal." Sicherlich wird der selbsternannte Modekönig 2028 seine Community weiterhin auf dem Laufenden halten und bald öffentlich machen, wie es mit Desiree weitergeht.

Anzeige

RTL2 Eric Sindermann, TV-Star

Anzeige

ActionPress Desiree Hansen und Eric Sindermann

Anzeige

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de