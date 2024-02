Taylor Swift genießt romantische Bootsfahrt mit ihrem Travis

Sie sind total verliebt. Seit ihrem Liebes-Outing im vergangenen Jahr zählen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) zu den wohl bekanntesten Promi-Pärchen der Welt. Dabei ist auch kaum zu übersehen, dass die Turteltauben jede freie Minute miteinander zu genießen scheinen. Auch deshalb hatte der NFL-Star den langen Weg nach Down Under auf sich genommen, um seine Liebste auf ihrer Welttournee zu besuchen. An ihrem letzten gemeinsamen Abend verbrachten Taylor und Travis eine romantische Datenight.

Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigte die 34-Jährige nach ihrem Konzert gemeinsam mit ihrem Freund in Sydney. Freudestrahlend blickt Taylor in die Kamera, während sie die Hand des Kansas City Chiefs Tight Ends fest umklammert. Es schien, als erwischten die glücklichen Fans der "Cruel Summer"-Interpretin die beiden Superstars gerade inmitten ihres Dates in der australischen Metropole – dieses beinhaltete unter anderem eine romantische Bootstour zurück zu ihrer luxuriösen Suite im Crown Sydney.

Dass der Footballspieler die Sängerin auf ihrer "Eras"-Tour unterstützt, ist keine Selbstverständlichkeit: Schließlich hat er auch einen ziemlich vollen Terminkalender. Für seine Taylor nimmt Travis den Stress aber gerne auf sich, hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight gemeint: "[Sie] sind im Moment beide sehr beschäftigt, aber sie versuchen ihr Bestes, einander und ihre Beziehung in den Vordergrund zu stellen."

