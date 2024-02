Wie süß! Halle Bailey teilt neuen Meilenstein ihres Sohnes!

Sie ist im Mamaglück! Durch ihre Rolle in der Realverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau gelang Halle Bailey (23) der weltweite Durchbruch in der Schauspielwelt. Nicht nur beruflich scheint es bei der Beauty bestens zu laufen, auch privat schwebt sie im Glück. Erst Anfang des Jahres verkündete die US-Amerikanerin, dass sie zusammen mit ihrem Partner DDG (26) ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen durfte. Halle teilt nun die neusten Entwicklungen von Söhnchen Halo!

Bei den SAG Awards am Samstag kam Halle mit Access Hollywood ins Plaudern. Die Schauspielerin spricht begeistert von dem neuesten Entwicklungsfortschritt ihres Sprösslings: "Er hat jetzt angefangen zu brabbeln!" Sie schwärmt weiter: "Ich rede mit ihm, ich singe ihm vor und es fühlt sich an, als würde er versuchen, auf mich zu reagieren. Es ist die schönste Sache der Welt."

Der Nachwuchs kam für das Paar ziemlich unerwartet. "Wir hatten nicht vor, ein Baby zu bekommen, aber es ist einfach passiert", offenbarte DDG während seines Auftritts in der "The Jason Lee Show". Dennoch schätzen sich die Turteltauben unglaublich glücklich über die Geburt ihres Babys. "Auch wenn das neue Jahr erst ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 mit sich bringen konnte, mein Sohn. Willkommen auf der Welt", teilte Halle die süße Nachricht damals mit ihren Followern auf Instagram.

Getty Images DDG und Halle Bailey im Juni 2022

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

