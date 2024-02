Angriff gegen Paparazzo? Taylor Swift äußert sich zu Vorwurf

Diese Anschuldigungen lassen sie nicht auf sich sitzen! Im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour performte die Popikone Taylor Swift (34) zuletzt in Sydney. Doch nach einem ihrer Konzerte wurden böse Behauptungen laut: Angeblich griff TayTays Vater Scott, der sie stets auf ihrer Tournee begleitet, nach einer Party den Paparazzo Ben McDonald an. Bislang hüllte sich das Vater-Tochter-Duo in Schweigen. Doch nun meldet sich Taylor zu dem vermeintlichen Vorfall zu Wort.

Gegenüber Daily Mail gibt das Team der 34-Jährigen jetzt ein Statement ab. "Zwei Personen drängten sich aggressiv an Taylor heran, griffen nach ihrem Sicherheitspersonal und drohten, ein weibliches Mitglied des Personals ins Wasser zu werfen", erklärt eine Sprecherin zu dem angeblichen Angriff. Ob Scott wirklich den Paparazzo angegriffen hatten, geht aus der Erklärung jedoch nicht hervor.

Der 51-jährige Fotograf scheint so oder von der Erklärung nicht sonderlich viel zu halten, was er auch gegenüber dem Medium deutlich macht: Für ihn sei die Aussage von Taylors Team "völliger Blödsinn". "Das ist die Art von Schwachsinn, die ich erwartet habe. Welche Frau war das? Die einzige, die dort war, war Taylor", so Ben. Die Polizei untersucht nun den Fall.

Taylor Swift, 2023

Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

Taylor Swift bei den Grammys 2024

