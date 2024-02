Bald Weltstar? Heino will als Sänger in den USA durchstarten

Er hat Großes vor! Heino (85) zählt zu den bekanntesten Schlager– und Volkssängern Deutschlands. Es wird davon ausgegangen, dass der Musiker bis zum Jahr 2013 über 50 Millionen Tonträger verkauft hat. Der "Blau blüht der Enzian"-Interpret tritt trotz seines hohen Alters immer wieder in TV-Shows auf – 2023 begann er mit einer neuen Tour. Ans Aufhören scheint der Künstler definitiv nicht zu denken. Ganz im Gegenteil: Heino will in Amerika durchstarten!

Gegenüber RTL bestätigte das Management des 85-Jährigen, dass er am 12. Mai einen Auftritt in New Jersey haben wird. Heino soll für eine deutschsprachige Gemeinde im Rahmen eines Muttertagskonzerts auftreten. Für ihn ist es nicht die erste Performance in den Vereinigten Staaten von Amerika. Heino trat bereits 1994 bei einem deutschen Festival in New Jersey auf.

Trotz der Trauer um seine geliebte Hannelore Kramm (✝81) lässt Heino sich nicht unterkriegen. Im November 2022 verstarb seine Ehefrau. Drei Monate nach ihrem Tod verriet der Witwer im RTL-Interview: "Es sieht sehr dunkel aus in meinem Herzen und ich vermisse Hannelore jeden Tag. Wenn ich abends ins Bett schlafen gehe, wir sind ja immer zusammen gegangen, da fühle ich mich schon einsam."

