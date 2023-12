Heino besucht an seinem 85. Geburtstag Hannelores Grab

Heino (85) will seiner verstorbenen Ehefrau Hannelore Kramm (✝81) an seinem Ehrentag nahe sein. Der deutsche Musiker hatte Anfang November einen schweren Verlust verkraften müssen: Seine Frau Hannelore, mit der er rund 44 Jahre verheiratet gewesen war, war im Alter von 81 Jahren verstorben. Seither machte der "Blau blüht der Enzian"-Sänger immer wieder deutlich, wie schmerzlich er seine große Liebe vermisst. Auch an seinem 85. Geburtstag verbringt Heino Zeit an Hannelores Grab.

Im Interview mit Bild spricht der Musiker jetzt über die Pläne für seinen 85. Geburtstag am 13. Dezember – den ersten Geburtstag seit vielen Jahren, den er ohne seine geliebte Hannelore feiern muss. "Es macht mich natürlich sehr traurig zu wissen, dass Hannelore bei meinem Geburtstag nicht mit mir anstoßen wird", betont Heino. Er werde seinen Ehrentag im "allerkleinsten Kreis mit wirklich guten Freunden" feiern. "Zuvor werde ich heute ihr Grab besuchen", fügt er hinzu.

Trotz der tiefen Trauer blickt Heino aber wohl mit Zuversicht in die Zukunft. Zu seinem Geburtstag hat er unter anderem diesen Wunsch: "Ich wünsche mir natürlich weiterhin viel Gesundheit und dass der liebe Gott mich noch einige Jahre hier auf Erden lässt." Außerdem will er der Musik weiterhin treu bleiben. "Ich werde weiter singen, werde Konzerte geben", versichert er.

Getty Images Heino, Sänger

Getty Images Hannelore Kramm und Heino im Februar 2012

Getty Images Heino, Sänger

