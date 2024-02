"Urvater der Toucherei": Thomas Gottschalk kontert Vorwürfen

Das lässt er offenbar nicht einfach so auf sich sitzen! Über 36 Jahre lang war Thomas Gottschalk (73) das Gesicht von Wetten, dass..?. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten: In den vergangenen Jahren wurde dem Moderator immer wieder vorgeworfen, die Frauen in seinen Sendungen zu sehr zu betatschen. Bislang schwieg der Entertainer dazu: Doch nun wehrt sich Thomas gegen diese Anschuldigungen!

In der aktuellen Podcastfolge von "Die Supernasen" spricht der 73-Jährige Klartext. "Ich bin langsam genervt [...] von diesen ewigen Vorwürfen, dass ich der Urvater der Toucherei im Fernsehen war", verrät Thomas und betont, dass er "nie im Leben" seine Rolle als Moderator überschritten habe. "Wenn ich Frauen angefasst habe, dann nur, um zu verhindern, dass sie zum Jet rennen", stellt der Lockenkopf klar.

Damit aber noch nicht genug. Thomas stellt fest: "[...] Ich kann mir nicht zum Vorwurf machen, dass ich mich vor Millionen Zuschauern unsittlich verhalten hätte." Damit weist der Entertainer alle Anschuldigungen ganz klar von sich und betont abermals: "Ich war kein Toucher und ich will das nie gewesen sein."

Getty Images Thomas Gottschalk (mitte) mit Heidi Klum (links) und Michelle Hunziker (rechts)

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023

Getty Images Verona Pooth und Thomas Gottschalk im Jahr 2013

