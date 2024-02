Vor ihrem Tod: Anna Cardwells Familie wünschte sich Klarheit

Anfang vergangenes Jahr war die traurige Nachricht von Anna Cardwells (✝29) Krebserkrankung publik geworden. Die darauffolgende Chemobehandlung hatte jedoch leider die gewünschte Wirkung verfehlt und so starb die Tochter von June Shannon (44) Anfang Dezember im Kreise ihrer Familie. Ihren Kampf gegen die Krankheit ließ die Reality-TV-Bekanntheit jedoch verfilmen und so können die Fans derzeit die schwere Zeit mitverfolgen: Annas Familie hofft, dass sie ihre Angelegenheiten schnell regelt!

In der aktuellen Folge von "Mama June" wünscht sich die Familie von Anna, dass sie zeitnah offene Fragen regle, damit man in ihren letzten Monaten "einfach abhängen und sich darum kümmern kann, Zeit mit ihr zu verbringen." Besonders die fortschreitende Krankheit und ein damit einhergehender Realitätsverlust treibt die Familie um. Auch was mit Annas zwei Töchtern nach ihrem Tod passieren wird, bereitet ihrer Schwester Lauryn Kopfzerbrechen: "Der Teil mit dem Krebs wäre nicht so schlimm, wenn sie einfach die Dinge in Ordnung bringen würde, die in Ordnung gebracht werden müssen." Laut June komme man aber nicht zu Anna durch.

Mittlerweile fiel eine Entscheidung über den Verbleib von Annas ältester Tochter Kaitlyn: Laut Radar Online entschied ein Gericht zugunsten von June, die somit das Sorgerecht für ihre Enkeltochter innehat. Wer das Sorgerecht für die zweite Tochter Kylee erhält, ist bisher unklar.

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

