Mama June bekommt das Sorgerecht für Annas älteste Tochter

June Shannon (44) konnte siegen! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ihre Tochter Anna Cardwell (✝29) verstorben ist. Die Schwester von Honey Boo Boo (18) war an Krebs erkrankt und hinterlässt nun ihren Ehemann Eldridge und zwei Töchter. Die ältere der beiden, Kaitlyn, lebt seit dem Tod ihrer Mutter bei ihrer Oma June. Ihre Schwester Kylee wächst bei ihrem Vater auf, doch der kämpfte auch um das Sorgerecht seiner Älteren. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Aus den Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, geht hervor, dass die trauernde Oma das Sorgerecht für Kaitlyn erhalten hat. Am 22. Dezember soll ein Gerichtsvollzieher June ausfindig gemacht und ihr die Dokumente zugestellt haben. Nur wenige Tage später sei die Entscheidung schließlich zugunsten der Großmutter gefallen.

Wie ein Insider gegenüber OK! berichtete, soll June sich für eine Therapie ihrer Enkelinnen starkgemacht haben. "Kaitlyn war sehr in Annas Kampf gegen den Krebs involviert, indem sie dafür sorgte, dass ihre Mutter ihre Medikamente nahm und ihr während des gesamten Prozesses zur Seite stand. Es gibt also eine Menge zu verarbeiten", so der Informant. Vor allem die Achtjährige leide sehr unter dem Verlust ihrer Mama: "Es war für Kylee schwieriger, den Tod ihrer Mutter [aufgrund ihres Alters] zu verstehen."

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Anzeige

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de