Dieser Film inspirierte Timothée Chalamet zur Schauspielerei

Er spricht darüber! Der Schauspieler Timothée Chalamet (28) hatte seinen Durchbruch mit dem Coming-of-Age-Film "Call Me By Your Name." In dem Film spielte er den 17-Jährigen Elio, der seine erste Liebe erlebt. Seitdem hat er in mehreren großen Filmen wie "Dune" und "Wonka" mitgespielt und ist inzwischen ein bekannter Name in Hollywood. Jetzt verrät Timothée, welcher Film ihn dazu inspiriert hat, Schauspieler zu werden.

"Der Film, der mich zur Schauspielerei gebracht hat, ist der Superheldenfilm 'The Dark Knight'", erzählt der 28-Jährige in einem Interview mit der New York Times. Der Schauspieler erklärt außerdem, warum er trotz seiner Liebe für Superheldenfilme bisher an noch keinem mitgewirkt hat: "Nun, Leonardo DiCaprio (49) sagte mal zu mir: 'Keine Superheldenfilme und keine harten Drogen'", erzählt er und fügt hinzu: "Ich befolge beides!"

Obwohl er Leonardos Ratschlag bis heute treu geblieben ist, sei Timothée nicht völlig abgeneigt, eines Tages in das Superhelden-Genre einzutauchen: "Wenn das Drehbuch und der Regisseur großartig sind, würde ich es in Betracht ziehen", verrät er.

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de