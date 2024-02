Seltener Auftritt! Travis Barker mit Kourtney und Baby Rocky

Den Luxus lassen sie sich nicht nehmen! Im vergangenen Jahr begrüßten Kourtney Kardashian (44) und ihr Auserwählter Travis Barker (48) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Seitdem sind sie unzertrennlich und gewähren ihren Fans auf Social Media gelegentlich Einblicke in das Leben mit Baby Rocky Thirteen – aktuell begleitet die Kardashian-Schwester samt Nachwuchs ihren Liebsten auf seiner Tour mit Blink-182. Travis, Kourtney und Söhnchen Rocky landeten mit einem Privatjet in Sydney!

Schnappschüsse, die Mail Online vorliegen, zeigen das Trio kurz nach seiner Ankunft in Down Under. Die berühmten Eltern verlassen das Flugzeug in legeren Outfits und mit eleganten Sonnenbrillen im Gesicht. Der Rockstar mit seinem drei Monate alten Schützling auf dem Arm und der Realitystar sind in Begleitung ihrer Entourage offenbar unterwegs in Richtung Ausgang.

Wirkt Kourtney etwa gestresst? Mit von der Partie sind auch ihre drei Kinder aus der vorherigen Beziehung mit Scott Disick (40) – und das scheint an ihren Nerven zu zerren. "Sie hat wirklich zu kämpfen – Jetlag und ein Neugeborenes plus die ganze Familie sind kein Spaß", verrät ein Insider gegenüber The Sun. "Sie wollte nicht einen Monat von Travis getrennt sein, aber das ist viel schwieriger, als sie dachte", meint die Quelle weiter.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker mit seinem Sohn Rocky

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope

