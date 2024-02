Gage zu hoch: Sharon Osbourne ist nur kurz bei "Big Brother"

Sharon Osbourne (71) verlangte viel Geld! Die Frau von Ozzy Osbourne (75) ist ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Sie hatte schon ihre eigene Sendung "The Sharon Osbourne Show" oder saß in der Jury von America's Got Talent. Nun taucht die Moderatorin bald in einer anderen Realityshow auf: in der britischen Version von Promi Big Brother! Aber Sharon wird da nur ein paar Tage zu sehen sein...

Wie The Sun jetzt veröffentlicht, musste der Sender wohl ein bisschen sparen. Denn obwohl Sharon in diesem Jahr an "Celebrity Big Brother" teilnehmen wird, geschieht das in abgespeckter Version. "Sharon ist eine Gastbewohnerin und wird nicht am Startabend dabei sein. [...] Die Gage, die sie verlangte, war gigantisch und am Ende haben sie sich auf einen Deal geeinigt, der bedeutet, dass sie für eine kürzere Zeit kommt", erklärte ein Insider dem Blatt.

Sharon ist aber nicht die einzige, die in dem britischen Container für Aufruhr sorgen wird. Denn auch der Onkel von Prinzessin Kate (42) ist in diesem Jahr dabei! Es ist also gut möglich, dass Gary Goldsmith das ein oder andere Detail aus dem Leben der Royal-Lady ausplaudern könnte.

