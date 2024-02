Jason und Travis Kelce gestehen ihre wilden Uni-Eskapaden

Sie gaben ordentlich Gas. Die beiden Brüder Travis Kelce (34) und Jason Kelce (36) gehören zu den berühmtesten Spielern der NFL. Offenbar waren sie schon im Studium die Stars auf dem Spielfeld. Jason hatte 2006 an der Universität von Cincinnati zu studieren begonnen, zwei Jahre später folgte ihm Travis. Während ihrer Studienzeit teilten sie sich ein Haus mit ihren Teamkollegen und ließen es gerne mal krachen.

In ihrer neuen Podcastfolge "New Heights with Jason and Travis Kelce" erzählen die beiden von ihren wilden College-Erlebnissen. "Es war ein dreckiges, aber verdammt lustiges Haus. Unendlich viele Erinnerungen", witzelt Travis. Mitten im Wohnzimmer habe eine Mülltonne voller Essensreste, leerer Pizzakartons und Bierdosen gestanden. Die ganze Unterkunft habe danach gestunken. Den beiden schien das jedoch nichts auszumachen. "Die vielen Partys und der Spaß, den wir hatten", schwärmt Jason und fügt hinzu: "Ich meine, viel besser als die Zeit […] kann es gar nicht werden, ganz sicher."

Die Brüder erinnern sich auch daran, dass Jason anscheinend ein Loch in die Hauswand schlug und eine Spüle in seinem ersten College-Haus herausriss. Heute scheint der dreifache Vater ganz brav zu sein. Inzwischen ist der 36-Jährige sogar mit seiner Frau Kylie verheiratet. Die beiden lernten sich über Tinder kennen und verbrachten ein interessantes erstes Date miteinander, bei dem Jason einfach einschlief.

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

