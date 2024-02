"Let's Dance"-Training: Tony Bauer fühlt sich "verkloppt"

Hat Tony Bauer (28) das Training etwa unterschätzt? Vor wenigen Tagen gab der Komiker sein Debüt auf der Tanzfläche von Let's Dance. Mit seinen erreichten 13 Punkten schaffte er es in der Auftaktshow ins Mittelfeld und wurde am Ende der neuen Profitänzerin Anastasia Stan zugeteilt. Die Tanzsportlerin nimmt ihren Schützling offenbar auch ganz schön hart ran. So zerstört fühlt sich Tony nach den ersten Trainingseinheiten!

"Die ersten zwei Tage sind geschafft und das Team Zuckerflummis lebt immer noch, zumindest ein Teil davon", berichtet der 28-Jährige seinen Fans auf Instagram und fügt noch erklärend hinzu: "Auch wenn Anastasia aussieht wie die süßeste Praline der Welt, ist sie der härteste Stein, den ich je kennengelernt habe." Während des Trainings habe Tony keine Schmerzen – die zeigen sich erst am nächsten Tag. Dann fühle sich der Comedian, als hätten ihn "zehn Brüder verkloppt".

Trotz der Härte des Trainings habe Tony aber eine neue Leidenschaft entdeckt. "Das Tanzen macht so unnormal viel Spaß, ich glaube, ich höre nie wieder auf", schwärmt der Anwärter auf den Titel Dancing Star 2024. Im selben Zug bedankt sich Tony noch bei seiner strengen Trainerin.

Instagram / tonybauer.comedy Anastasia Stan und Tony Bauer

Getty Images Tony Bauer bei "Let's Dance"

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

