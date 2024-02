Nach Gym-Unfall: Victoria Beckham auf Krücken unterwegs

Selbst auf Krücken legt sie einen Mega-Auftritt hin! Den diesjährigen Valentinstag verbrachte Victoria Beckham (49) sicherlich nicht so, wie sie ursprünglich geplant hatte: Statt den Tag der Liebe mit seinem Mann David Beckham (48) zu genießen, ging es für das Model ins Krankenhaus! Bei einer Trainingseinheit brach sich Victoria nämlich ihren Fuß, seitdem ist sie auf Krücken angewiesen. Doch davon lässt sich Victoria nicht abhalten!

Das zeigen die aktuellen Paparazzi-Bilder. Derzeit befindet sich die 49-Jährige mit Gipsfuß in Paris – doch selbst auf Krücken beweist Victoria Klasse: So macht die einstige Spice Girls-Sängerin trotz Verletzung in einer schwarzen Skinny-Jeans, die sie mit einem dunklen Oberteil und einer dazu passenden Jacke kombiniert, eine Hammerfigur.

Trotz des Unfalls am Tag der Liebe verzichteten David und Victoria nicht darauf, sich gegenseitig süße Worte zu widmen. "Alles Gute zum Valentinstag für eine wunderbare Ehefrau, Mami und beste Freundin. Ich liebe dich. Ich meine: 'Ich habe einfach für sie geschwärmt'", schrieb der Sportler zu einem gemeinsamen Bild auf Instagram. "Alles Gute zum Valentinstag, Cowboy. Ich liebe dich so sehr", schwärmte wiederum Victoria.

Getty Images Victoria Beckham bei den People's Choice Awards 2018

KCS Presse / MEGA Victoria Beckham im Februar 2024

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham, Ehepaar

