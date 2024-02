Ashley Benson und Brandon Davis genießen ein kleines Date

Sie genießen die Zweisamkeit! Bei Ashley Benson (34) und ihrem Liebsten Brandon Davis konnte es gar nicht schnell genug gehen: Nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobten sich die Turteltauben. Bevor sie sich das Jawort gaben, verkündeten die Schauspielerin und der Enkel des Ölmagnaten Marvin Davis aber weitere freudige News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt genießen Ashley und Brandon ihre Zeit zu zweit!

Das zeigen die Bilder, die Daily Mail vorliegen: So gönnten sich die 34-Jährige und ihr Liebster eine Auszeit bei einem gemeinsamen Frühstück in Westwood, Kalifornien. Dabei setzte sowohl Ashley als auch Brandon auf Gemütlichkeit: Die Pretty Little Liars-Darstellerin kombinierte zu ihrer grünen Bluse ein schwarzes Crop Top und eine lässige Hose. Brandon hingegen trug ein schwarzes Sweatshirt und Shorts.

Sie und ihr Mann verrieten bereits, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen: Im vergangenen Monat schmissen die beiden eine große Party und verkündeten dabei, dass sie eine Tochter erwarten.

Instagram / ashleybenson Ashley Benson im Oktober 2023

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, 2023

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

