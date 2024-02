Übernimmt Prinz William royale Pflichten von König Charles?

Hält er jetzt die Stellung für seinen Vater? König Charles III. (75) versetzte die Royal-Fans schon einmal in Aufruhr, als er Anfang des Jahres seine Prostata-Operation bekannt gegeben hatte. Wenige Tage nach dem Eingriff kam die nächste Nachricht: Der Monarch erhielt eine Krebsdiagnose und befindet sich derzeit in Behandlung. Wann er zu königlichen Auftritten zurückkehren wird, ist noch ungewiss. Wird womöglich Prinz William (41) in der Zwischenzeit Charles' königliche Aufgaben übernehmen?

Laut GB News-Reporter Cameron Walker könnte das der Fall sein: "Prinz William, so wurde mir gesagt, soll möglicherweise einige der Pflichten von König Charles übernehmen oder den König in seinem Namen vertreten, aber sicherlich nicht alle." Doch der Journalist ist sich sicher, dass der Königssprössling wohl keineswegs als Regent fungieren wird:" Der König soll weiterhin seine wöchentliche Audienz beim Premierminister haben und an den Sitzungen des Geheimen Rates teilnehmen." Der Reporter fügt hinzu: "Außerdem soll er sich durch diese berühmten 'roten Kästchen' arbeiten, seine verfassungsrechtlichen Pflichten erfüllen, Regierungspapiere unterschreiben und Kabinettsprotokolle lesen."

Nicht nur William scheint seinen Vater unterstützen zu wollen. Trotz des schwierigen Verhältnisses soll auch sein entfremdeter Sohn Prinz Harry (39) laut Medienberichten bereits auf dem Weg nach England sein, um seinem Vater beizustehen.

Getty Images Prinz William am Britannia Royal Naval College im Dezember 2023

Getty Images König Charles III. vorm Krankenhaus in London, Januar 2024

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

