Letzter Platz: Dieses "Let's Dance"-Paar fliegt als Erstes!

Bei wem hat es nicht für mehr gereicht? Am vergangenen Freitag ging die neue Let's Dance-Staffel an den Start. In der ersten Sendung haben die Promis die Profitänzer kennengelernt und sich mit ihnen zu Tanzpaaren zusammengefunden. Doch jetzt ist die Schonfrist abgelaufen: Für die 14 Kandidaten geht es heute erstmals ums Weiterkommen in die nächste Runde. Wer das schafft, entscheiden nicht nur die Juroren, sondern auch die Zuschauer. Von welchem Tanzpaar haben sie jetzt schon genug?

Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) bekamen von der Jury die meisten Punkte. Zusammengerechnet mit dem Ergebnis des Zuschauer-Votings standen sie mit ihrer Leistung am Ende der Sendung auf Platz eins – sie waren durch ihre Wildcard jedoch ohnehin vor dem Rauswurf geschützt. Ganz anders sah das hingegen bei Tillman Schulz (34) und Patricija Ionel (29) sowie Maria Clara Groppler (24) und Mikael Tatarkin aus. Sie hatten die wenigsten Punkte und mussten ums Weiterkommen zittern. Für die Komikerin und ihren Tanzpartner hatten letztendlich jedoch weniger Zuschauer angerufen: Sie mussten die Show verlassen.

Tillman und Patricija konnten für ihren Tango nur sieben Punkte von der Jury ergattern. Aber auch Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) hatten von Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) jeweils nur drei Punkte bekommen. Joachim Llambi (59) vergab sogar nur einen. "Auf dem Motorrad warst du sicher. Danach nur noch an der Hand von Valentin und das ist einfach zu wenig", kritisierte der langjährige Profitänzer.

