Maue "Let's Dance"-Leistung: Ann-Kathrin bekommt kaum Punkte

Wird es für Ann-Kathrin Bendixen etwa knapp? Die Social-Media-Persönlichkeit schwebt in der diesjährigen Let's Dance-Staffel mit Valentin Lusin (37) über das Tanzparkett. In der vergangenen Folge hatten sich die beiden kennengelernt. Doch erst heute wird es richtig ernst: Das erste Tanzpaar muss die Show verlassen. Wer eine Runde weiterkommt, resultiert aus den Zuschaueranrufen und der Jurywertung. Für Ann-Kathrin könnte es aber eng werden: Sie konnte die Wertungsrichter nicht überzeugen.

In der aktuellen Folge performten die Motorradliebhaberin und der werdende Vater einen Jive. Ann-Kathrin wirkte dabei allerdings etwas steif und unsicher, was sich auch in den Jurypunkten widerspiegelt. "Auf dem Motorrad warst du sicher. Danach nur noch an der Hand von Valentin und das ist einfach zu wenig", urteilte zum Beispiel Joachim Llambi (59). Er vergab daher nur einen Punkt. Auch bei Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) war nicht wirklich mehr zu holen. Sie gaben dem Duo jeweils drei Punkte.

Die Zuschauer sehen das ähnlich. "Das hat etwas von der allerersten Tanzstunde" oder "Bis jetzt am schlechtesten", heißt es nur in zwei von vielen Kommentaren auf X. "Da fehlt Feuer, Bewegung, Ausdauer, Schnelligkeit – einfach alles", meint ein weiterer User. Ann-Kathrin ist sich dem aber offenbar nicht bewusst. "Ich muss ehrlich sagen, ich bin voll zufrieden", erklärte die 7 vs. Wild-Teilnehmerin in der Sendung.

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Eva Padberg, Detlef Soost und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Instagram / joachim_llambi Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

