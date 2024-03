Nach Anschuldigungen: Andy Cohen lächelt die Sorgen weg!

Er lässt sich nichts anmerken! Andy Cohen (55) muss sich derzeit mit diversen unschönen Anschuldigungen auseinandersetzen: Während die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Brandi Glanville (51) dem Moderator sexuelle Belästigung vorwirft, reichte Leah McSweeney (41) sogar eine Klage gegen ihn und den Fernsehsender Bravo ein. Die Reality-TV-Darstellerin wirft dem Moderator vor, sie zum Alkohol- wie Kokainkonsum gedrängt zu haben. Doch bei seinem neuesten Auftritt lächelt Andy die Sorgen einfach weg!

Zusammen mit den "Real Housewives of Potomac"-Stars Candiace Dillard Bassett und Wendy Osefo nimmt der Produzent eine Folge der "Kelly Clarkson Show" auf. Auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show zeigt ein Videobeitrag einen ausgesprochen gut gelaunten Andy. "Ladys, es ist Showtime", ruft er lächelnd in die Kamera. Für den Auftritt schmiss sich der 55-Jährige in ein dunkelblaues Jackett, das er mit einer orangefarbenen Krawatte kombinierte.

Ob an den Drogenvorwürfen was dran ist? Vor kurzem tauchte ein altes Video einer ehemaligen Teamkollegin von Andy auf: Kathy Griffin (63) hatte schon vor sieben Jahren auf YouTube von seinem missbräuchlichen Verhalten berichtet. "Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm koksen will. Das war mir sehr unangenehm. [...] Und deshalb mache ich diese Sendung nicht mehr. Ich fand das seltsam", berichtete die TV-Bekanntheit.

Anzeige

Getty Images Leah McSweeney in New York, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Andy Cohen, Moderator

Anzeige

Getty Images Kathy Griffin und Andy Cohen im Mai 2012

Anzeige

Wie findet ihr Andy Cohens gute Laune bei seinem neuesten Auftritt? Toll! Er lässt sich nicht unterkriegen. Ich finde es sehr unangebracht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de