Prinzessin Beatrice übernimmt Aufgabe von Prinzessin Kate

Sie hilft aus. Seit Prinzessin Kates (42) Bauch-OP im Januar kam es zu einigen Veränderungen im britischen Königshaus. Während sich die dreifache Mutter zu Hause von ihrem Eingriff erholt und alle royalen Termine bis Ostern gecancelt hat, treten andere Familienmitglieder in den Vordergrund, um Prinz William (41) und Co. zu entlasten. Eine von ihnen ist Williams Cousine: Prinzessin Beatrice (35) sprang für Kate ein.

Auf Beatrice' offiziellem X-Profil ist eine Mitteilung zu lesen, in der es heißt: "Prinzessin Beatrice [...] beteiligte sich aktiv an den Diskussionen als prominente Teilnehmerin der Student Mental Health Week." Die 35-Jährige übernahm somit Kates Rolle, die sich gerne für das Thema mentale Gesundheit einsetzt und normalerweise an dem Termin teilgenommen hätte.

Die Abwesenheit der 42-Jährigen ruft bei vielen große Sorgen hervor, allerdings gibt es auch einige Verschwörungstheorien. Um die Gerüchte erneut aus der Welt zu schaffen, veröffentlichte Kates Team ein Statement. "Der Kensington Palast hat im Januar klargestellt, wie lange die Prinzessin genesen wird und dass wir nur wichtige Updates geben werden. Dabei bleibt es!", zitierte Page Six.

