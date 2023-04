Der Neue bei "Höhle der Löwen": Wie kommt Tillman Schulz an?

Wie hat Tillman Schulz sich bei seinem Die Höhle der Löwen-Debüt geschlagen? Mit der 13. Staffel der Gründershow kam Bewegung in die Investoren-Riege: Georg Kofler (65) und Nico Rosberg (37) sind ausgestiegen – stattdessen gibt es mit Tillman Schulz und Janna Ensthaler zwei neue Löwen! Am Montagabend lief nun die erste Folge der neuen Staffel im TV: Wie hat Tilmann sich laut den "Die Höhle der Löwen"-Fans so geschlagen?

Auf Twitter wurde die Folge fleißig kommentiert – auch der Neue wurde dabei unter die Lupe genommen: "Also, der Tillman ist echt sympathisch! Schön auf dem Boden geblieben und nicht so abgehoben", urteilte ein Zuschauer. Ein anderer betonte: "Der passt gut rein da! Netter Kerl, scheint was von seinem Fach zu verstehen." Lediglich ein paar Stimmen äußerten Kritik: "Naja, ist das jetzt der Rosberg für Arme?", stichelte ein Nutzer.

Die neue Löwin Janna hat man in der Folge zwar noch nicht in Aktion gesehen – aber dafür ist es sicherlich in der kommenden so weit. Worauf die Zuschauer sich einstellen können? "Ich freue mich sehr, Teil der neuen Löwen-Staffel sein zu dürfen! Als vierfache Gründerin ist es mir eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrung, mein Wissen und meine Expertise weiterzugeben und dabei den Erfolgsweg spannender Ideen und Gründer begleiten zu dürfen", betonte sie im Vox-Interview.

RTL Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" in Staffel 13

Vox Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen"

Vox Janna Ensthaler und Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen"

