Alles in Butter: Hailey Bieber gratuliert Justin liebevoll

Hailey (27) und Justin Bieber (30) zeigen, dass sie nach wie vor glücklich miteinander sind. Erst vor wenigen Tagen hatte der Vater des Models um Gebete für das Paar gebeten, was einige Fans zu Spekulationen über eine mögliche Trennung anregte. Am Geburtstag des Sängers widmet Hailey ihm jedoch eine Liebeserklärung. "30? Das kam schnell! Worte könnten nie ausdrücken, wie wundervoll du bist. Alles Gute zum Geburtstag an dich – mein Lebenspartner, für den Rest meines Lebens", schreibt die Influencerin unter süße Schnappschüsse. Anscheinend ist bei den Biebers weiterhin alles bestens.

Die Bilder bieten einige Einblicke in die Beziehung des Ehepaars. Neben einem entzückenden Kinderfoto von Justin ist auch ein Hochzeitsbild von beiden zu sehen. Auf anderen Schnappschüssen küssen sich Hailey und Justin zärtlich, posieren im Urlaub oder holen ganz lässig einen Kaffee. Seit 2018 sind die beiden ein Paar – und im selben Jahr gaben sie sich das Jawort.

Erst vor wenigen Tagen hatte Stephen Baldwin (57), Haileys Vater, die Fans mit einem Instagram-Post in Aufregung versetzt. "Christen, wenn ihr an Justin und Hailey denkt, nehmt euch bitte einen Moment, um für sie zu beten. [...] Sie sehen sich oft mit spirituellen Angriffen konfrontiert, die [...] ihre Ehe und ihr Leben zu zerstören versuchen!" Einige Follower interpretierten das als Hinweis, dass Justin und Hailey in einer Krise oder sogar in Gefahr sein könnten. Mit ihrem neuesten Post scheint die Rhode-Gründerin diese Gerüchte jedoch aus der Welt schaffen zu wollen.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, Ehepaar

Raw Image LTD/MEGA Justin und Hailey Bieber, Mai 2023

