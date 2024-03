"Anderer Mann": Taylor Swift hat Travis komplett verändert!

Sie tut ihm wohl gut! Seit einigen Monaten ist die Liebe zwischen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) öffentlich bekannt – seitdem lassen die Turteltauben die Fans an ihrem Glück teilhaben und zeigen sich fast immer gemeinsam vor den Kameras. Für viele sind die beiden ein echtes Traumpaar – und auch der Trainer des Footballers, Dave Merrit, hält wohl viel von der neuen Freundin. Und der verrät nun sogar, wie sehr sich Travis durch Taylor verändert hat!

In einer Folge des Podcasts "The Sports Shop with Reese & K-Mac" packt der Kansas-City-Chiefs-Coach aus. Taylor habe den NFL-Star in "einen anderen Menschen" verwandelt – auf positive Art und Weise. "Ich hatte das Gefühl, dass sie das, was wir zu tun versuchten, noch verstärkte", lässt der US-Amerikaner Revue passieren und erklärt: "Alle waren begeistert und Travis war glücklich. Wenn mein Spieler, ein Bruder, neben mir glücklich ist, hilft mir das und ermutigt mich, und so kam Travis als ein anderer Mann ins Spiel."

Die "Karma"-Interpretin unterstützte ihren Auserwählten wohl auch schon vor dem Liebes-Outing der beiden, wie Dave ausplaudert. "Sie kam in die Stadien, ohne dass die Leute es wirklich wussten, bis die Kamera ein großes Scheinwerferlicht auf sie richtete", erinnert er sich zurück.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Taylor Swift beim Spiel der Chiefs gegen die Buffalo Bills

ActionPress/Backgrid Travis Kelce mit Taylor Swift

