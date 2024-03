Taylor Swift unterstützte Travis bereits vor Liebes-Outing!

Das war ihr Geheimnis! Schon lange Zeit vor dem Liebes-Outing von Taylor Swift (34) und dem Football-Star Travis Kelce (34) spekulierten die Fans über eine Romanze zwischen den beiden – und offenbar zu Recht! Die Berühmtheiten lernten sich zuvor wohl fernab der Öffentlichkeit kennen. Ein Trainer der Kansas City Chiefs plaudert nun über die Anfangszeit der Turteltauben. Dave Merrit verrät: Taylor unterstützte Travis bereits vor ihrem öffentlichen NFL-Besuch!

In einer Folge des Podcasts "The Sports Shop With Reese and K-Mac" gibt der Defensive Backs Coach der Chiefs einige Details preis. "Als sie anfing, sich zu zeigen, geschah dies im Geheimen", erinnert er sich und erklärt: "Sie kam in die Stadien, ohne dass die Leute es wirklich wussten, bis die Kamera ein großes Scheinwerferlicht auf sie richtete."

Mittlerweile feuert die "Love Story"-Interpretin ihren Liebsten von der Tribüne aus an und sorgt damit für große Freude bei ihren Fans – doch nicht allen gefällt das so gut wie den Swifties. Einige Football-Liebhaber sind von dem Taylor-Swift-Hype ziemlich genervt. "Es gibt so viele Football-Highlights, die man stattdessen zeigen könnte", hieß es unter anderem bereits auf Instagram.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

Getty Images Travis Kelce, Sportler, und Taylor Swift, Sängerin

© Emily Curiel/The Kansas City Star via ZUMA Press Wire Taylor Swift und Ed Kelce bei einem Footballspiel

