Harte Kritik: "Real Housewives"-Stars verteidigen Andy Cohen

Andy Cohen (55) erhält Unterstützung. Seit einigen Wochen muss sich der TV-Star mit schweren Anschuldigungen auseinandersetzen. Die "Real Housewives of New York City"-Darstellerin Leah McSweeney (41) hat ihn und den Fernsehsender Bravo verklagt. Sie wirft beiden Parteien regelmäßigen Konsum von Kokain vor und die Verbreitung der Droge unter den Mitarbeitern. Dabei sollen alle Beteiligten wenig Rücksicht auf unter anderem Leah genommen haben, die früher selbst mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Doch nun stellen sich ihre Kolleginnen auf die Seite von Andy.

Wie OK! berichtet, erhält Andy Unterstützung von mehreren Seiten. "Zu den Vorwürfen des Kokainkonsums möchte ich nur sagen, dass Andy mir nie Kokain angeboten hat. Ich bin mit jeder 'Housewife' befreundet. Er hat keiner 'Housewife' jemals Kokain angeboten", stellt Margaret Joseph klar, die in "Real Housewives of New Jersey" mitspielt. Sie ist entsetzt, dass Leah so weit gegangen ist. "Diese Anschuldigungen sind nichts anderes als ein Angriff auf seinen Charakter und das ist abscheulich", schimpft Margaret weiter. Andy sei immer herzlich und zuvorkommend gewesen.

Aber auch Leah ist nicht alleine. Ihre Kollegin Brandi Glanville hat sich bereits für sie stark gemacht. "Wir sind austauschbar. Wir sind starke Frauen und gemeinsam noch stärker. Es wird Zeit, unsere Macht zurückzuholen", schreibt die 51-Jährige motiviert unter den Instagram-Post, in dem Leah Stellung zu der Klage bezog. Dazu, dass andere Kolleginnen sich nicht hinter sie stellen, äußerte sich die Designerin aber noch nicht.

Getty Images Leah McSweeney in New York, Oktober 2021

Getty Images Margaret Joseph bei den People's Choice Awards 2024

Getty Images Andy Cohen, Moderator

