Max George nimmt seine Freundin Maisie vor Hatern in Schutz

Er macht ihnen eine klare Ansage! Max George (35) und Maisie Smith (22) sind seit Sommer 2022 ein Paar. Die Beziehung des Sängers und der Schauspielerin stand immer wieder in den Schlagzeilen. Vor einigen Monaten gab es Gerüchte, dass sich die zwei getrennt haben, die sich allerdings als falsche Spekulationen herausstellten. Denn der The Wanted-Star schwebt mit seiner Maisie auf Wolke sieben und nimmt sie jetzt vor Hatern in Schutz!

Auf Instagram teilte die 22-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen aus dem Liebesurlaub mit ihrem Freund. Die Turteltauben gönnten sich eine Reise nach Dubai – einige Fotos riefen bei der Community wütende Reaktionen hervor. "Sie wird dein Geld verprassen", meinte ein User zu Max. Dieser fackelte nicht lange und konterte mit den Worten: "Halt die Klappe, mein Sohn."

Die negativen Kommentare scheinen dem Pärchen also nichts anhaben zu können. Vor einigen Wochen überraschte Max seine Maisie mit einem Candle-Light-Dinner am Strand. Auf seinem Instagram-Beitrag war zu sehen, wie er die Beauty mit Rosen und Kerzen beschenkte. "Alles Gute zum Valentinstag, mein schönes Mädchen... Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", lautete Max' süße Liebeserklärung.

Instagram / maxgeorge Max George und Maisie Smith im Dezember 2022

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith und Max George im Urlaub in Dubai

Instagram / maisiesmithofficial Max George, Sänger, mit seiner Partnerin Maisie Smith, Schauspielerin

