Statt Hollywood: Das wäre Millie Bobby Browns Traumberuf

Kaum zu glauben, aber Millie Bobby Brown (19) hätte fast einen anderen Beruf gewählt. Dennoch fand die britische Schauspielerin ihren Erfolg mit zwölf Jahren in Hollywood. Als Eleven in Stranger Things wurde sie zu einer der bekanntesten Kindesschauspielerinnen der ganzen Welt. Mit 14 Jahren wurde sie die jüngste Botschafterin für UNICEF. Der Serienstar ist dafür bekannt, Menschen helfen zu wollen. Daher wohl weniger überraschend: Millie wollte eigentlich einen sozialen Beruf ausüben.

"Eine große Leidenschaft von mir wäre es gewesen, in einem Pflegeheim zu arbeiten, wenn ich nicht den Weg eingeschlagen hätte, den ich eingeschlagen habe" , gab sie auf ihrer Promo-Tour für ihr erschienenes Buch "Nineteen Steps" bei einem Interview des Radiosenders "Radio 4" zu. Das Buch ist inspiriert von den Geschichten ihrer Großmutter. Diese starb 2020 an den Konsequenzen der Krankheit Alzheimer. Sie erzählt: "Ich liebe die Geschichte älterer Menschen und die Geschichten, die sie erzählen, selbst wenn sie komplett erfunden sind, was manchmal der Fall ist!"

Millie hofft, dass es die Menschen dazu inspiriert, freiwillig in einem Pflegeheim zu arbeiten. "Ich hoffe, dass ihr nach 'Nineteen Steps' mit euren Großeltern oder euren Eltern sprecht und etwas über eure Familiengeschichte lernt." Der Roman handelt von einem 18-jährigen Mädchen, das in London während des Zweiten Weltkrieges lebt. Nach einem katastrophalen Unfall verändert sich schlagartig das Leben der Protagonistin Nellie Morris.

Getty Images Millie Bobby Brown, Serien-Star

Getty Images Millie Bobby Brown, "Stranger Things"-Darstellerin

Instagram / milliebobbybrown Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihr Hund Winnie

