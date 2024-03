Zwei Jahre nach Tod: Tom Parkers Witwe findet rührende Worte

Sie erinnert an ihren Liebsten. Kelsey Parker verlor vor rund zwei Jahren ihren Ehemann Tom Parker (✝33). Dieser verstarb nämlich an den Folgen einer Hirntumorerkrankung. In diesem Monat jährt sich der Todestag des The Wanted-Mitglieds bereits zum zweiten Mal – und nun ehr die zweifache Mutter ihren Liebsten auf herzzerreißende Weise im Netz: Kelsey widmet ihrem verstorbenen Ehemann ein ergreifendes Video!

Das ist auf ihrem Instagram-Account zu sehen. "Ich vermisse seine Scherze und sein Lachen so sehr. Ich würde alles tun, um noch einen Tag mit ihm zu verbringen", schreibt sie dazu. In dem Video sind mehrere Clips zu sehen, in denen Tom mit seinen zwei Sprösslingen und seiner Kelsey kuschelt und sich liebevoll um die Kleinen kümmert.

Außerdem äußert die zweifache Mutter eine besondere Bitte an die Nutzer der Plattform: "Der März ist der Monat des Hirntumor-Bewusstseins und heute Abend werde ich eine Kerze zu Toms Gedenken anzünden. Auch für alle anderen Familien, die von dieser verheerenden Krankheit betroffen sind. Bitte schließt euch mir an!" Durch ihre Aktion wolle sie auf die Krankheit aufmerksam machen und die Leute anregen, zu spenden.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seinen zwei Kindern

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seinen zwei Kindern

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de