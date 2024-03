Bei Verlust des US-Visums: Wohin wird Prinz Harry ziehen?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) waren 2020 von ihrer royalen Pflicht zurückgetreten und wanderten in die USA aus. Seit einigen Tagen wird allerdings heftig über das Visum des Rotschopfs diskutiert: In seinen Memoiren hatte der Royal nämlich zugegeben, exzessiv Drogen konsumiert zu haben – das rief mittlerweile sogar den Präsidentschaftsbewerber Donald Trump (77) auf den Plan! Doch wohin könnten Harry und Meghan ziehen, falls er sein Visum wirklich verlieren sollte?

Der Royal-Experte Michael Cole äußert im Gespräch mit GB News, dass das Ehepaar "zurück nach Kanada gehen" könnte, falls Harry Amerika verlassen muss. Der Journalist sieht eine reelle Gefahr, dass dem Royal sein Visum entzogen wird: "Wenn sich herausstellt, dass er in seinem Visumsantrag nicht die Wahrheit gesagt hat […] könnte er aus dem Land geworfen werden. Sein Visum könnte annulliert werden und er könnte aufgefordert werden, Amerika umgehend zu verlassen." Auch dass sich mittlerweile Donald Trump einmischte, könnte die Situation zuspitzen lassen. "Bei Donald Trump bist du entweder drin oder draußen, du bist entweder Freund oder Feind. Wenn er dich als Feind betrachtet, wird er sein Bestes tun, um gegen dich vorzugehen", gibt Michael zu bedenken.

Laut einiger Insider soll Harry seine Zukunft sowieso wieder in seiner alten Heimat Großbritannien sehen – was seiner Frau Meghan Sorgen bereiten soll. "Er will unbedingt, dass Meghan und die Kinder ihn begleiten, aber ich glaube, sie ist besorgt und fühlt sich in Großbritannien sehr unwohl", so Insider im Gespräch mit OK!.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de