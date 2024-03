Justin Timberlake kündigt einen neuen Song von *NSYNC an!

Alle Fans von NSYNC aufgepasst! Mit Hits wie "Bye Bye Bye" und "I Want You Back" hatte sich die Band in den 1990er-Jahren einen Namen gemacht. Ab dem Jahr 2002 hatten sich die Bandmitglieder jedoch vermehrt auf ihre Solo-Karrieren konzentriert. Im vergangenen September feierten Justin Timberlake (43), Lance Bass (44) und Co. jedoch eine Reunion. Nun scheint es schon bald neue Musik von *NSYNC zu geben!

Das teasert Justin auf TikTok an. In dem Videoclip reagiert der Sänger auf folgenden Fan-Kommentar vor: "Blinzel zweimal, wenn *NSYNC auf einem Song namens 'Paradise' ist". Damit spielt der Fan auf die Trackliste von Justins neuem Album "Everything I Thought It Was" an. Der "Mirrors"-Interpret zieht seine Sonnenbrille herunter, starrt direkt in die Kameralinse und blinzelt zweimal. Anschließend zieht er die Brille wieder hoch und lächelt verräterisch.

Die Fans von Justin scheinen in diesem Jahr voll auf ihre Kosten zu kommen. Neben einem neuen Album kündigte der Musiker kürzlich an, dass er bald auf große Welttournee gehen wird. Im Sommer wird der 43-Jährige auch für vier Konzerte nach Deutschland kommen.

