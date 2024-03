Nach Herz-OP: König Harald von Norwegen zurück in Heimat

Er ist auf dem Weg nach Hause! König Harald von Norwegen (87) hatte sich während des Urlaubs mit seiner Gattin Königin Sonja (86) auf einer malaysischen Insel eine schwere Infektion zugezogen – es musste sofort gehandelt werden. Das königliche Oberhaupt wurde operiert und dem Palast zufolge sei er aufgrund der "niedrigen Herzfrequenz" nun mit einem "vorübergehenden" Herzschrittmacher ausgestattet. So wurde die Heimreise des Royals ermöglicht. König Harald ist jetzt auf dem Weg in ein norwegisches Krankenhaus!

Wie Hello! berichtet, wurde der Regent heute entlassen und befindet sich aktuell auf der Rückreise, um seine Genesung unter ärztlicher Betreuung in seinem Königreich fortzusetzen. "Seine Majestät wird zwei Wochen lang krankgeschrieben sein", heißt es laut einer Mitteilung des Palasts. "Der Kronprinz wird in dieser Zeit Regent sein und die verfassungsmäßigen Pflichten des Königs übernehmen", wird in dem Bericht erläutert.

In der Vergangenheit erregten die gesundheitlichen Probleme des Monarchen immer wieder Besorgnis bei der Bevölkerung – doch eine Abdankung kommt für ihn keineswegs infrage. "Nein, ich stehe zu dem, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich habe einen Eid auf das Storting [das norwegische Parlament] abgelegt, und der gilt ein Leben lang", versprach der 87-Jährige laut Hello! bei einer Veranstaltung.

Anzeige

Getty Images König Harald von Norwegen, Juni 2023

Anzeige

Getty Images König Harald von Norwegen im Juni 2022

Anzeige

Getty Images König Harald von Norwegen in Oslo, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de