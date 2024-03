Anna-Maria Ferchichis Tochter Amaya (2) hat Abszess am Hals!

Ihre Sorge ist mehr als groß. Bushido (45) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) sind stolze Eltern von sieben gemeinsamen Kindern. Erst im November 2021 durften der Rapper und die Influencerin ihre Drillinge auf der Welt begrüßen: Leonora, Naima und Amaya. Ihre Geburt machte das Familienglück komplett. Doch nun teilt die Vollblutmama besorgniserregende Nachrichten: Ihre Tochter Amaya (2) musste umgehend ins Krankenhaus.

In einer aktuellen Instagram-Story verrät die 42-Jährige, dass sie seit mehreren Wochen eine auffällige Stelle an Amayas Hals beobachtet habe – dann auf einmal der Schock: Die Kleine muss umgehend in die Notaufnahme. "Die Kinderärztin hat uns sofort ins Krankenhaus geschickt", berichtet Anna-Maria aufgelöst und fügt hinzu: "Es ist kein Mumps, sondern ein Riesen-Abszess am Hals. Sie sagt, [es ist] eine sehr gefährliche Stelle. Ich bin sprachlos."

In einer darauffolgenden Story erklärt sie, dass ihre zweijährige Tochter ein Antibiotikum verschrieben bekommen habe. "Morgen früh um neun wird entschieden, ob sie operiert werden muss", schildert Anna-Maria weiter und betont dabei, dass sie sich große Sorgen um Amaya mache.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Amaya

