Stört Anna-Maria Ferchichis Kinder ihr Influencer-Dasein?

Was sagen Anna-Maria Ferchichis (42) Kinder zu ihrem Beruf? Die Ehefrau des Rappers Bushido (45) ist seit ein paar Jahren auch ziemlich aktiv auf Social Media unterwegs. Dort gibt sie vor allem Einblicke in ihren Familienalltag und bewirbt verschiedene Produkte. Dass sie ihre Kinder immer wieder so offen im Netz zeigt, stößt hin und wieder auf Kritik. Doch haben sie überhaupt ein Problem mit Anna-Marias Job?

Offenbar nicht. In ihrer Instagram-Story verriet die Achtfach-Mama: "Als ich die lange Pause hatte, haben sie oft gesagt, sie vermissen es. Ich merke besonders bei den Mädels, wie stolz sie Freunden erzählen: 'Mama macht Instagram.' Das finde ich schon niedlich." Ihre Töchter drehen zum Teil sogar selbst schon Videos und speichern sie in ihren Entwürfen. "Noch dürfen sie nichts offen posten", stellte Anna-Maria klar.

Doch auch bei ihren Jungs kommt ihre Tätigkeit offenbar gut an. "Sie wissen, ihre Lehrer folgen mir. Dann reden sie manchmal am nächsten Tag darüber", erzählte die gebürtige Delmenhorsterin. Daher warne sie ihre Kids auch vor: "Ich sage meistens: 'Ich mache jetzt eine Story'... oder zeige sie und frage, ob ich es posten kann."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kids beim Lauf gegen Brustkrebs, Oktober 2023

