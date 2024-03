Ashley Tisdales Nanny brachte ihrem Kleinkind das F-Wort bei

Sie macht ein ehrliches Geständnis! Die Schauspielerin Ashley Tisdale (38) wurde durch ihr Mitwirken in den High School Musical-Filmen weltberühmt. Doch auch privat fand sie ihr großes Glück: 2014 heiratete die Musikerin ihren Liebsten Christopher French (41). Mit ihm durfte sie vor zwei Jahren ihre Tochter Jupiter Iris auf der Welt begrüßen. Doch wie Ashley jetzt deutlich macht, läuft auch im Leben eines Superstars nicht alles perfekt – auch nicht in der Kindererziehung!

Im Interview mit People erzählt die 38-Jährige, dass ihre zweijährige Tochter sie mit dem F-Wort überraschte. Ashley verrät, sie habe das satirische Buch "Go the F--k to Sleep" geschenkt bekommen, welches unter mysteriösen Umständen in der Märchensammlung ihrer Tochter landete. Kurz darauf habe ihre Nanny der Zweijährigen daraus vorgelesen, ohne zu wissen, dass es sich nicht um ein Kinderbuch handelte. "Und dann habe ich es mir eines Nachts geschnappt und ich habe etwas gebraucht, bis ich merkte, was es war, also habe ich einfach ohne das F-Wort weiter vorgelesen", verrät Ashley. Aber die Tochter der Schauspielerin korrigierte sie schnell: "Iris sagte: 'Nein, Mama, nein. Es heißt 'Geh verdammt noch mal schlafen'. Ich dachte nur: 'Was zum Teufel?'"

Ashleys Kindermädchen betonte, dass Jupiter ihr gesagt habe, es sei ein Buch, aus dem ihr Vater ihr vorgelesen habe, also hatte sie angenommen, es sei in Ordnung. "Sie hat [das Wort] seitdem nicht mehr gesagt, aber wir haben uns totgelacht", fügt Ashley hinzu.

Getty Images Ashley Tisdale, Februar 2019

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Musikerin

